Atalanta martedì 29 aprile la ripresa | sotto i riflettori Posch e Palestra

Ecodibergamo.it - Atalanta, martedì 29 aprile la ripresa: sotto i riflettori Posch e Palestra Leggi su Ecodibergamo.it IL NOTIZIARIO. Non è escluso un loro recupero per il match di domenica prossima 4 maggio alle 15, in casa del Monza.

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 29 aprile 2025 - Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 29 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). 🔗tpi.it

A1, dalle 22 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma - Arezzo, 26 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo. 🔗lanazione.it

Cortona, il consiglio comunale di martedì 29 aprile - Arezzo, 24 aprile 2025 – Cortona, il consiglio comunale di martedì 29 aprile Al voto le pratiche di bilancio e la variante al Piano strutturale per le aree libere da impianti fotovoltaici È convocato per martedì 29 aprile alle 15,00 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 12 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. 🔗lanazione.it

