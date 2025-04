Atalanta-Lecce Simonelli respinge le critiche sul mancato rinvio | Preso decisione migliore

Simonelli, respinge le critiche per il mancato rinvio di Atalanta-Lecce dopo la morte del fisioterapista del club salentino. Il match, originariamente previsto per venerdì, si è giocato domenica sera nonostante i salentini avessero chiesto un rinvio più lungo a causa del lutto subito: per protesta nei confronti della Lega Serie A, che non ha ascoltato le loro richieste, i pugliesi hanno giocato la partita con una maglia bianca senza stemmi o loghi e la scritta ‘Nessun valore, nessun colore’. Un ulteriore rinvio era stato chiesto anche dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e a riguardo Simonelli ha detto: “Non voglio parlarne, io devo rappresentare la Lega e abbiamo Preso la migliore decisione possibile respingendo fortemente qualunque critica”.Simonelli: “Atalanta-Lecce? Dovevamo tutelare la regolarità del campionato”“Non c’è nessuna regola che ci imponeva il rinvio della partita, ma abbiamo dimostrato grande sensibilità verso il Lecce e riprogrammato la partita alla domenica. Lapresse.it - Atalanta-Lecce, Simonelli respinge le critiche sul mancato rinvio: “Preso decisione migliore” Leggi su Lapresse.it Il presidente della Lega Serie A, Ezioleper ildidopo la morte del fisioterapista del club salentino. Il match, originariamente previsto per venerdì, si è giocato domenica sera nonostante i salentini avessero chiesto unpiù lungo a causa del lutto subito: per protesta nei confronti della Lega Serie A, che non ha ascoltato le loro richieste, i pugliesi hanno giocato la partita con una maglia bianca senza stemmi o loghi e la scritta ‘Nessun valore, nessun colore’. Un ulterioreera stato chiesto anche dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e a riguardoha detto: “Non voglio parlarne, io devo rappresentare la Lega e abbiamolapossibilendo fortemente qualunque critica”.: “? Dovevamo tutelare la regolarità del campionato”“Non c’è nessuna regola che ci imponeva ildella partita, ma abbiamo dimostrato grande sensibilità verso ile riprogrammato la partita alla domenica.

