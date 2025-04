Atalanta Gasperini mischia le carte | la situazione e i possibili scenari

Atalanta, Gian Piero Gasperini, aveva detto due parole entrate come un fulmine a ciel sereno nella. Leggi su Calciomercato.com Era il 22 febbraio quando il tecnico dell`, Gian Piero, aveva detto due parole entrate come un fulmine a ciel sereno nella.

Atalanta-Inter, Inzaghi non mischia le carte! Probabile formazione - Atalanta-Inter è un match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Il club meneghino si presenta all’incontro con 3 punti di vantaggio sui bergamaschi, terzi in classifica, e 1 sola lunghezza di vantaggio sul Napoli. L’occasione per incrementare la distanza con la formazione allenata da Gian Piero Gasperini è ghiotta: sfruttarla sarà difficile, ma il club meneghino sa come poter far male ai propri avversari. 🔗inter-news.it

Gasperini e l’Atalanta, si è rotto l’incantesimo: Champions a rischio. Altro che «si sta esagerando» - L’Atalanta non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo, Gasperini rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. 🔗ilnapolista.it

Inter, l’Atalanta crede nella vittoria. Gasperini studia mossa a sorpresa in attacco – CdS - L’Atalanta non vuole smettere di sognare e lo scontro diretto di domenica contro l’Inter rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni nerazzurre. Secondo il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini studia una mossa a sorpresa a supporto degli attaccanti. SCONTRO DIRETTO – L’Atalanta arriva alla sfida in casa contro l’Inter con grande determinazione, dopo aver umiliato la Juventus all’Allianz Stadium. 🔗inter-news.it

Atalanta, Gasperini mischia le carte: la situazione e i possibili scenari - Era il 22 febbraio quando il tecnico dell`Atalanta, Gian Piero Gasperini, aveva detto due parole entrate come un fulmine a ciel sereno nella testa dei tifosi bergamaschi:. 🔗calciomercato.com

Gasperini: "Atalanta, per lo scudetto è finita. Il futuro? Non so quel che succederà" - Gian Piero Gasperini parla chiaro dopo la sconfitta dell’Atalanta a Firenze che rigetta la Dea nella mischia per la Champions ... ci giocheremo tutte le nostre carte: abbiamo un margine di ... 🔗gazzetta.it

Atalanta, Gasperini non salva nessuno, stronca i suoi attaccanti ma non alza bandiera bianca e spera in scontri diretti - Non era la sua Dea e per Gasperini ... se l’Atalanta deve guardarsi le spalle risponde con orgoglio: “Bisogna sempre guardare avanti, guardarsi indietro non serve a niente, abbiamo 5 gare in casa e ci ... 🔗sport.virgilio.it