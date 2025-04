Asya Tavano ancora sul podio europeo | è bronzo a Podgorica

Un altro prestigioso podio per il judo friulano: Asya Tavano ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria +78 kg ai Campionati Europei Senior di Podgorica 2025, contribuendo all'incredibile bottino azzurro di otto medaglie in questa edizione. L'atleta delle Fiamme Azzurre, numero 3 del

