Assegnato il Premio Ischia di giornalismo a Troianovski Palmeri e Politico eu

Troianovski, direttore, basato a Berlino, della sede di Mosca de "The New York Times", è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2025, mentre il Premio Ischia europeo è stato Assegnato alla redazione del sito "Politico.eu", oggi diretta da Kate Day. Nina Palmeri, inviata de "Le Iene" è stata scelta come giornalista italiana dell'anno. A "La Domenica sportiva", la trasmissione più longeva d'Italia, il Premio Ischia per il giornalismo sportivo. Premi speciali alla carriera a Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera e all'Ansa per gli 80 anni. Anton Troianovski è stato premiato per essersi distinto con i suoi reportage e le sue analisi sulla politica, l'economia e la società della Russia, nonché sulle dinamiche in atto nelle ex repubbliche sovietiche, distinguendosi per la capacità di esplorare i profondi cambiamenti in atto in queste regioni, anche alla luce dell'impatto della guerra in Ucraina.

