Aspettava la Madonna di Fatima Capo scout stroncato da malore Tragedia durante la cerimonia

Capo scout, sposato e padre di due figli, perde la vita, colpito da un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo. Un destino crudele spezza la vita di un volontario in un giorno di festa per la comunità copparese. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 15,30, a pochi metri dall’incrocio di via Certosa: Leonardi stava guidando il gruppo degli scout ‘Copparo 1’ per accogliere la statua pellegrina della Madonna di Fatima, che sarebbe arrivata dopo poco nel prato antistante il cimitero. Ilrestodelcarlino.it - Aspettava la Madonna di Fatima. Capo scout stroncato da malore. Tragedia durante la cerimonia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un attimo prima si assicura che tutti i bambini restino in fila, e, un momento dopo, la vista che si offusca, le forze che vengono a mancare all’improvviso e il 53enne Luciano Leonardi si accascia in strada, in via San Giuseppe a Copparo, e subito le sue condizioni sembrano disperate. L’arrivo quasi immediato dell’ambulanza, le manovre salvavita, ma i sanitari riescono appena a stabilizzarlo per la corsa disperata contro il tempo in direzione dell’ospedale Sant’Anna di Cona.Un viaggio della speranza che si conclude nel peggiore dei modi: Leonardi, agricoltore di Copparo e, sposato e padre di due figli, perde la vita, colpito da un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo. Un destino crudele spezza la vita di un volontario in un giorno di festa per la comunità copparese. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 15,30, a pochi metri dall’incrocio di via Certosa: Leonardi stava guidando il gruppo degli‘Copparo 1’ per accogliere la statua pellegrina delladi, che sarebbe arrivata dopo poco nel prato antistante il cimitero.

Ne parlano su altre fonti

Fatima: la Madonna predice un miracolo senza precedenti nella storia dell’umanità - Nella quarta delle sei apparizioni riconosciute dalla Chiesa, la Beata Vergine del Rosario avverte che ci sarà un avvenimento epocale. Il 19 Agosto 1917 la Madonna apparve ancora ai tre piccoli veggenti, stavolta a Valinhos, invece che a Cova da Iria. Infatti, il 13 agosto di quell’anno ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco fu ... Leggi tutto L'articolo Fatima: la Madonna predice un miracolo senza precedenti nella storia dell’umanità proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

La Madonna di Fatima arriva in Italia per il Giubileo 2025: ecco tutte le info - Un evento speciale quanto particolare è quello che aspetta la città di Roma ad ottobre: Maria, la Madonna di Fatima, visiterà la città in occasione del Giubileo della Spiritualità Mariana. Dal santuario in Portogallo, la statua della Vergine arriverà in Vaticano. Attesa da tanto tempo, si prospetta saranno anche tantissimi i fedeli che affolleranno Piazza ... Leggi tutto L'articolo La Madonna di Fatima arriva in Italia per il Giubileo 2025: ecco tutte le info proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

La statua originale della Madonna di Fatima sarà a Roma: perché è stata richiesta e come vederla - Il 12 ottobre 2025 durante la Santa Messa delle 10.30 in Piazza San Pietro verrà esposta la statua originale della Madonna di Fatima. Per la quarta volta nella storia arriverà a Roma dal Portogallo in occasione del Giubileo su richiesta di Papa Francesco. L'evento è gratuito.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aspettava la Madonna di Fatima. Capo scout stroncato da malore. Tragedia durante la cerimonia; Papa Francesco su Medjugorje: Maria non fa la postina (video); Fatima tra misteri, bugie e attentati non raccontati; Giovanni Paolo II ecco come la Madonna mi ha salvato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Aspettava la Madonna di Fatima. Capo scout stroncato da malore. Tragedia durante la cerimonia - La vittima si chiama Luciano Leonardi, 53 anni, due figli. Stava guidando il suo gruppo. Tutto il paese di Copparo era in festa per l’arrivo a bordo di un elicottero della statuetta . 🔗ilrestodelcarlino.it

La vera storia della Madonna di Fatima, i due pastorelli morti bambini e la venerabile Lucia. Chi erano e cosa è successo dopo le apparizioni - La vera storia di Fatima è uno degli eventi religiosi più conosciuti e studiati del XX secolo, legato alle apparizioni della Madonna a tre bambini pastorelli portoghesi nel 1917. Questi eventi si ... 🔗corrierediarezzo.it

Madonna di Fatima. Ora sulla parete bianca dell’altare c’è il volto dolce e orante della Madre - La comunità della Madonna di Fatima in Squinzano ha avuto un percorso alquanto complicato ... e gli alberi di pino e avvolta dal profumo delle rose, c’è Maria ad aspettare tutti col suo sguardo dolce ... 🔗portalecce.it