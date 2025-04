Asl Roma 3 dal 5 maggio la Sala Donazione al Grassi aperta anche di pomeriggio

Grassi di Ostia è aumentata del 5,9% rispetto all'anno precedente, con un incremento del 73% per la raccolta del plasma."Un risultato significativo che per il nostro team rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Per incrementare ulteriormente il numero dei donatori, infatti, abbiamo deciso di programmare a partire dal 5 maggio un'apertura pomeridiana, ogni lunedì dalle ore 15 alle ore 18, offrendo la possibilità di donare il sangue anche in una fascia oraria diversa rispetto a quella attuale", spiega Luca Mele, Direttore del Servizio Immuno-trasfusionale dell'Ospedale Grassi di Ostia."Il donatore che frequenta abitualmente il nostro reparto ha un'età media di 42 anni, il 60% è di sesso maschile, il 40% femminile.

