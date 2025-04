Ascolti TV | Domenica 27 Aprile 2025

Domenica 27 Aprile 2025, su Rai1 Lassie torna a casa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Origins .000 spettatori (%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro matrimoni e un funerale ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna .000 spettatori con il %. Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 27 Aprile 2025 Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,27, su Rai1 Lassie torna a casa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Origins .000 spettatori (%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro matrimoni e un funerale ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna .000 spettatori con il %.

Cosa riportano altre fonti

Ascolti TV Total Audience | Domenica 9 Marzo 2025. Amici rafforza la leadership passando dal 24.27 al 24.72% (+91k) - Nella serata di ieri, domenica 9 marzo 2025, su Rai1 in total audience la terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 ha interessato 4.339.000 spettatori pari al 24.32% di share (le anticipazioni e gli ascolti delle puntate). Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.164.000 spettatori con uno share del 13.12%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 693.000 spettatori (3.4%) e N. 🔗davidemaggio.it

Ascolti tv domenica 27 aprile: Lessie, Lo show dei record, Le Iene inside - Ascolti tv domenica 27 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Lessie. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 27 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Ascolti tv domenica 27 aprile: chi ha vinto tra Lassie torna a casa e Lo show dei record - Gli ascolti tv di domenica 27 aprile: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con il film Lassie torna a casa e Canale5 con Lo show dei record di Gerry Scotti. Tutti i dati auditel della serata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascolti tv domenica 27 aprile: chi ha vinto tra Lassie torna a casa e Lo show dei record; Ascolti tv del 27 aprile, Lo show dei record o Le Iene; Stasera in tv (27 aprile): Fazio in onda senza diretta e Gerry Scotti prepara un colpaccio dopo il flop; Che Tempo che Fa, stop stasera (domenica 27 aprile) al programma di Fabio Fazio: ecco il motivo (e quando torn. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ascolti tv domenica 27 aprile: chi ha vinto tra Lassie torna a casa e Lo show dei record - Gli ascolti tv di domenica 27 aprile: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con il film Lassie torna a casa e Canale5 con Lo show dei record di Gerry Scotti ... 🔗fanpage.it

Ascolti TV di domenica 27 aprile: film, intrattenimento e informazione a confronto - Domenica 27 aprile, la programmazione televisiva ha offerto un mix di film per famiglie, serie poliziesche e programmi informativi, con Rai1 e Italia1 in evidenza nella gara degli ascolti. 🔗ecodelcinema.com

Domenica In, gli ospiti di oggi (27 aprile) di Mara Venier: da Pino Insegno ad Al Bano con Loredana Lecciso - Oggi, domenica 27 aprile, alle 14 su Rai 1, va in onda alle 14 un nuovo appuntamento con Domenica In. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti ... 🔗msn.com