ASCOLTI della trentatreesima GIORNATA della SERIE A EniLive con le solite dieci sfide. Al vertice troviamo MILAN-ATALANTA del 20 aprile con 1.058.000 telespettatori. Monza-NAPOLI è la seconda più VISTA.Di seguito il dettaglio delle partite.DataPartitaOrarioTelespettatori19 aprile 2025Lecce-Como15:03-17:01311.25919 aprile 2025Monza-NAPOLI18:00-19:50719.62419 aprile 2025Roma-Verona20:45-22:36330.96720 aprile 2025Empoli-Venezia15:02-16:54234.92120 aprile 2025Bologna-Inter18:00-19:55833.78120 aprile 2025MILAN-ATALANTA20:47-22:411.058.20323 aprile 2025Torino-Udinese18:33-20:2721.34423 aprile 2025Cagliari-Fiorentina18:32-20:26103.69823 aprile 2025Genoa-Lazio18:32-20:31101.47923 aprile 2025Parma-Juventus18:32-20:28567.864Fonte: AuditelASCOLTIL'articolo ASCOLTI SERIE A 33° GIORNATA: MILAN-ATALANTA LA PIÙ VISTA, BENE ANCHE IL NAPOLI proviene da BUBINO. Bubinoblog - ASCOLTI SERIE A 33° GIORNATA: MILAN-ATALANTA LA PIÙ VISTA, BENE ANCHE IL NAPOLI Leggi su Bubinoblog Glidella trentatreesimadellaA EniLive con le solite dieci sfide. Al vertice troviamodel 20 aprile con 1.058.000 telespettatori. Monza-è la seconda più.Di seguito il dettaglio delle partite.DataPartitaOrarioTelespettatori19 aprile 2025Lecce-Como15:03-17:01311.25919 aprile 2025Monza-18:00-19:50719.62419 aprile 2025Roma-Verona20:45-22:36330.96720 aprile 2025Empoli-Venezia15:02-16:54234.92120 aprile 2025Bologna-Inter18:00-19:55833.78120 aprile 202520:47-22:411.058.20323 aprile 2025Torino-Udinese18:33-20:2721.34423 aprile 2025Cagliari-Fiorentina18:32-20:26103.69823 aprile 2025Genoa-Lazio18:32-20:31101.47923 aprile 2025Parma-Juventus18:32-20:28567.864Fonte: AuditelL'articoloA 33°LA PIÙILproviene da BUBINO.

