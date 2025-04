Ascoli sconfitto dal Legnago | tifosi in protesta contro la gestione

Ascoli 1 Legnago 2Ascoli (4-2-3-1) Raffaelli; Adjapong (dal 14' s.t. Alagna), Menna, Piermarini, D'Amore; Varone, Bando (dal 14' s.t. Bertini); Carpani, Silipo (dal 14' s.t. Gagliardi), Marsura (dal 33' s.t. Maiga Silvestri); Ciabuschi (dal 13' s.t. Forte). Panchina: Livieri, Curado, Maurizii, Baldassin, Cosimi, Corazza, Gagliolo, Toma, Tremolada, Odjer. All. Di CarloLegnago (4-3-1-2) Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Muteba (dal 38' s.t. Tonica); Casarotti (dal 26' s.t. Gazzola), Bombagi, Leoncini (dal 9' s.t. Basso Ricci); Zanetti (dal 9' s.t. Dore); Spalluto (dal 26' s.t. Banse), Franzolini. Panchina: Rigon, Bajari, Koblar, Morello, Svidercoschi, Peschetola, Ruggeri. All. BagattiArbitro: Grasso di Ariano IrpinoMarcatori: al 7' p.t. Spalluto, all'11 p.t. Ciabuschi, al 16' s.t. DoreNote – 5.

Ascoli chiude la stagione con Legnago tra contestazioni e delusione dei tifosi - L’Ascoli col Legnago si congeda davanti al proprio pubblico in un clima di totale contestazione che probabilmente neanche la presenza dell’ospite Pasinato potrà frenare. Non ci sarà nessuna festa di fine campionato per il Picchio che nel cammino effettuato nel corso di questa stagione ha deluso tutte le aspettative, mancando clamorosamente la possibilità di rialzare la testa dopo la retrocessione dalla serie B di un anno fa. 🔗sport.quotidiano.net

