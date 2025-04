Arteta esorta l’Arsenal a mostrare chi siamo quando affrontano Paris Saint-Germain

Arteta ha invitato i suoi giocatori dell’Arsenal a impadronirsi del momento e mostrare quanto sono bravi quando affrontano Paris Saint-Germain nella prima tappa delle semifinali della Champions League domani sera.l’Arsenal ha prodotto due spettacoli di maturità per far vedere i campioni in difesa del Real Madrid negli ultimi otto, ma Arteta crede che ci sia ancora altro a venire.Parlando davanti allo scontro agli Emirati, ha detto: “Questo è un momento per dire che questo è quello che siamo come una squadra. Per giocare con quella mentalità. Ora è su dove sono i limiti e quanto è lontano dove voglio andare?“Soprattutto con le circostanze di questa stagione e il modo in cui abbiamo superato molti problemi e sfide e ora siamo una delle migliori quattro squadre in Europa. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 21:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Mikelha invitato i suoi giocatori dela impadronirsi del momento equanto sono bravinella prima tappa delle semifinali della Champions League domani sera.ha prodotto due spettacoli di maturità per far vedere i campioni in difesa del Real Madrid negli ultimi otto, macrede che ci sia ancora altro a venire.Parlando davanti allo scontro agli Emirati, ha detto: “Questo è un momento per dire che questo è quello checome una squadra. Per giocare con quella mentalità. Ora è su dove sono i limiti e quanto è lontano dove voglio andare?“Soprattutto con le circostanze di questa stagione e il modo in cui abbiamo superato molti problemi e sfide e orauna delle migliori quattro squadre in Europa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapporto dell’Arsenal: Incredible Roberto Firmino Deal “Close”, a seguito del recente “suggerimento” di Mikel Arteta - Sito inglese: Arsenal apparentemente vuole Roberto Firmino, in quello che potrebbe essere solo il trasferimento dell’anno – e una svolta incredibile nella gara del titolo. Il Liverpool può andare a 10 punti di distanza dai Gunners con una vittoria all’Aston Villa questa settimana e rimanere pesanti favoriti per un 20 ° titolo inglese pari a record. Questo mese è decisivo per i Reds, tuttavia, con le partite contro il Manchester City e il Newcastle United all’orizzonte dopo il test di mercoledì a Villa Park. 🔗justcalcio.com

Il genio dei calci piazzati, Arteta lo ha scippato al City e l’Arsenal è primo per gol su palla inattiva - Marca si prepara per i quarti di Champions tra Real Madrid e Arsenal, in programma domani sera. C’è un personaggio che ha catturato l’attenzione del quotidiano spagnolo, scrive di “Nicolas Jover Penitentiary Center” in modo un po’ goliardico. Nicolas Jover non è altro che l’esperto dei calci piazzati dell’Arsenal. È anche il braccio destro di Mikel Arteta. L’attuale tecnico dei Gunners lo ha conosciuto quando era il secondo di Guardiola al City. 🔗ilnapolista.it

L’Arsenal “deve fare un passo avanti” dice Arteta dopo il pareggio senza reti alla foresta - 2025-02-27 00:47:00 Il web non parla d’altro: Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha detto ai suoi giocatori di “fare un passo avanti” dopo essere scesi di 13 punti dietro i leader della Premier League Liverpool con un pareggio per 0-0 a Nottingham Forest. Arteta ha detto prima del calcio d’inizio che la sua squadra avrebbe concesso il titolo “Over My Moad Body”, ma li ha visti non riuscire a segnare per la seconda volta in quattro giorni. 🔗justcalcio.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arsenal, Arteta: "Serata incredibile. Siamo solo a metà, andremo a Madrid per vincere" - Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-0 sul Real Madrid nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League: "Una delle notti più belle ... 🔗tuttomercatoweb.com

Arsenal, Arteta: "Una delle migliori serate della mia carriera. PSG? Godiamoci la serata" - Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports per analizzare la vittoria in casa del Real Madrid: "Una delle migliori serate della mia carriera calcistica. 🔗tuttomercatoweb.com

Arsenal, Arteta pre Real: “I tifosi devono venire a giocare la partita, non a vederla” - Martedì 8 aprile all’Emirates andrà in scena anche Arsenal-Real Madrid, sfida di andata valida per i quarti di finale di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per i Gunners di Arteta, che ... 🔗gianlucadimarzio.com