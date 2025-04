Arsenal-PSG il pronostico di Champions League | GOL interessante occhio alla chance mix

Champions League, che tra domani e mercoledì sarà protagonista con le due semifinali d'andata. Se il 30 aprile scenderà in campo l'Inter, martedì 29 invece i riflettori saranno puntati sull'Emirates Stadium, dove si affronteranno Arsenal e PSG, con fischio d'inizio fissato alle ore 21.I padroni di casa hanno riposato nel weekend appena trascorso, anticipando il loro turno di campionato lo scorso mercoledì, dove però non sono andati oltre il 2-2 contro il Crystal Palace, permettendo al Liverpool di conquistare il titolo. In campo europeo però l'Arsenal ha dimostrato tutto il proprio valore, ed il quarto di finale contro il Real Madrid lascia ben sperare i tifosi dei Gunners, che vanno alla caccia di una finale che manca ormai dalla stagione 20052006, quando a trionfare fu il Barcellona.

