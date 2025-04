Arrivano finanziamenti per la scuola Buonarroti

scuola Buonarroti, Arrivano nuovi contributi utili a completare un'opera necessaria da tempo. Con decreto dirigenziale n.8315 del 17 aprile scorso infatti è stato assegnato dalla Regione Toscana un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro per l'esecuzione dell'intervento di efficientamento.

