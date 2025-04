Arriva la circolare contro i troppi compiti Valditara | “Docenti coordinatevi nella programmazione delle verifiche”

Arriva una nuova circolare dal Ministero dell'Istruzione e del merito, volta a proteggere gli studenti dal troppo studio e dai troppi compiti. Valditara: "Docenti programmate per tempo ed evitate sovrapposizioni di verifiche" Leggi su Fanpage.it una nuovadal Ministero dell'Istruzione e del merito, volta a proteggere gli studenti dal troppo studio e dai: "Docenti programmate per tempo ed evitate sovrapposizioni di verifiche"

