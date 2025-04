Arrestato Ruggero Caso il bodybuilder influencer | in casa aveva mefedrone e sostanze dopanti

Ruggero Caso è stato Arrestato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il bodybuilder 49enne, ora sottoposto a obbligo di firma, aveva in casa mefedrone e sostanze anabolizzanti e dopanti. Leggi su Fanpage.it è statonei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio distupefacenti. Il49enne, ora sottoposto a obbligo di firma,inanabolizzanti e

