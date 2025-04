Arrestato il killer dei cani di San Marino | ecco gli indizi che lo incastrano

Marino, 29 aprile 2025 – Dieci giorni fa era stato denunciato a piede libero, sabato è stato Arrestato l’84enne commerciante sammarinese in pensione sospettato di aver avvelenato decine di cani nel corso degli anni sul Titano. L’uomo è finito in manette al termine di un’indagine coordinata dalla commissario della legge, Elisa Beccari e condotta congiuntamente dalla Gendarmeria e dalla Polizia Civile. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto per l’84enne la misura cautelare degli arresti domiciliari che sarà poi sottoposta a riesame nei prossimi giorni. Interrogato già diverse volte negli ultimi dieci giorni, si è sempre detto innocente. Questa volta però nelle mani degli inquirenti ci sarebbero degli indizi precisi e concordati. Che portano tutti al pensionato. La sua auto sarebbe stata vista transitare nei pressi dei parchi dove si sono verificati gli avvelenamenti. Leggi su Ilrestodelcarlino.it San, 29 aprile 2025 – Dieci giorni fa era stato denunciato a piede libero, sabato è statol’84enne commerciante sammarinese in pensione sospettato di aver avvelenato decine dinel corso degli anni sul Titano. L’uomo è finito in manette al termine di un’indagine coordinata dalla commissario della legge, Elisa Beccari e condotta congiuntamente dalla Gendarmeria e dalla Polizia Civile. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto per l’84enne la misura cautelare degli arresti domiciliari che sarà poi sottoposta a riesame nei prossimi giorni. Interrogato già diverse volte negli ultimi dieci giorni, si è sempre detto innocente. Questa volta però nelle mani degli inquirenti ci sarebbero degliprecisi e concordati. Che portano tutti al pensionato. La sua auto sarebbe stata vista transitare nei pressi dei parchi dove si sono verificati gli avvelenamenti.

