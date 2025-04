Arrestato e portato in caserma fa il bis | chiede di andare in bagno e sradica il lavabo

Arrestato, insieme a un complice, per furto aggravato in concorso. Ma durante la sua permanenza nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Terracina, mentre era in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, un uomo di 40 anni residente. Latinatoday.it - Arrestato e portato in caserma, fa il bis: chiede di andare in bagno e sradica il lavabo Leggi su Latinatoday.it Il 26 aprile era stato, insieme a un complice, per furto aggravato in concorso. Ma durante la sua permanenza nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Terracina, mentre era in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, un uomo di 40 anni residente.

Su questo argomento da altre fonti

Portato in caserma dopo un incidente perché ubriaco, viene successivamente arrestato con l'accusa di spaccio - ANCONA – Sabato notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Jesi hanno arrestato per spaccio di cocaina e hashish, un 30enne di origine dominicana, incensurato. Tutto è iniziato intorno alle 3,30 di notte quando i Militari in auto, transitando in via del Montirozzo, ha notato una Renault... 🔗anconatoday.it

Colpisce un ragazzo alla testa, lo fa cadere e gli ruba il telefono: arrestato e scarcerato a Torino San Salvario - Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri la sera di sabato 9 febbraio 2025 per una rapina a Torino, nel quartiere San Salvario. Avrebbe colpito alla testa un ragazzo con cui, poco prima, aveva bevuto degli alcolici vicino alla stazione di Porta Nuova. Dopo averlo fatto cadere a terra... 🔗torinotoday.it

Arrestato e portato in carcere un 27enne con una serie di reati alle spalle - Giovanissimo ma già con un 'curriculum criminale' di tutto rispetto. Stiamo parlando di un 27enne residente nel cassinate che nelle ore scorse è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso... 🔗frosinonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arrestato e portato in caserma, fa il bis: chiede di andare in bagno e sradica il lavabo; Violenza e urla sotto la caserma dei carabinieri: stalker arrestato a Lomazzo; Jesolo, maltrattava moglie e figli: arrestato e portato in carcere dalla Polizia; Minaccia di morte la ex e la insegue fino alla caserma dai carabinieri: arrestato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grida e violenza fuori dalla caserma Arrestato per stalking in flagranza - Dieci giorni fa aveva raccontato ai carabinieri di Como ... i carabinieri della stazione di Lomazzo si sono trovati – fuori dalla caserma – una donna che urlava impaurita e un uomo che ... 🔗laprovinciadicomo.it

Arrestato il presunto incendiario della caserma dei Carabinieri - Solo il provvidenziale intervento di alcuni militari presenti presso la Caserma - accortisi delle ... nel giro di pochi giorni hanno individuato e arrestato il presunto responsabile dell’attentato. 🔗nove.firenze.it

Aggredisce la ex, lei si rifugia in caserma Sabaudia, arrestato - Portato all'interno della caserma, ancora in forte stato agitativo il trentasettenne ha danneggiato con un calcio lo stipite in legno di una porta. L'arrestato, espletate formalità di rito ... 🔗msn.com