Arrestati 3 pakistani per traffico di migranti verso l’Ue le immagini

Unlimitednews.it - Arrestati 3 pakistani per traffico di migranti verso l’Ue, le immagini Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, all’esito di mirate ricerche sul territorio nazionale, ha dato esecuzione ad un arresto provvisorio per fini estradizionali emesso dall’Autorità giudiziaria pakistana nei confronti di tre cittadini di quel Paese, indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. tvimca2Unlimited News - Notizie dal mondo

Ne parlano su altre fonti

Traffico internazionale di migranti, arrestati due afghani - Tutte le attività delinquenziali, oltre ad essere particolarmente violente, venivano spesso documentate con video e/o foto sui social 🔗imolaoggi.it

Traffico di droga dalla Colombia: fra gli arrestati anche il latitante Patrizio Forniti - C'è anche il nome di Patrizio Forniti, latitante, già colpito da diversi ordini di arresto nella provincia pontina, tra i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di una vasta operazione partita da Brescia che ha smantellato un traffico internazionale di stupefacenti. ... 🔗latinatoday.it

Traffico di droga, si chiude il cerchio magico: arrestati altri 5 uomini vicini al capo ultrà Luca Lucci. Chi sono - Milano – È il terzo tempo di un'indagine antidroga che ancora una volta ruota attorno alla figura del narcotrafficante Luca Lucci. Un'indagine che ha preso linfa dalle chat criptate della piattaforma segreta SkyEcc e che poi si è intrecciata con altre inchieste che hanno coinvolto il quarantatreenne ormai ex leader della Sud rossonera, in cella dal 30 settembre come capo della presunta organizzazione criminale che si era presa il secondo anello blu di San Siro. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Arrestati 3 pakistani in Calabria per traffico di migranti verso l’Unione Europea; Arrestati 3 pakistani per traffico di migranti verso l’Ue, le immagini; Pakistano che vive da anni ad Asti arrestato per traffico di esseri umani; Traffico di stupefacenti nella Bergamasca, 6 arresti e droga sequestrata. 🔗Ne parlano su altre fonti

Arrestati 3 pakistani per traffico di migranti verso l'Ue, le immagini - ROMA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato, in stretto raccordo con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, all'esito di mirate ricerche sul territorio nazionale, ha dato esecuzione ad ... 🔗msn.com

Traffico di migranti, scattate le manette per tre pakistani - Nel corso dell’indagine è emerso il coinvolgimento degli arrestati nel traffico di migranti che partiti dal Pakistan, venivano fatti transitare dalla Libia, sulla rotta del Mediterraneo centrale, per ... 🔗torinoggi.it

Traffico migranti e immigrazione clandestina, un arresto a Brescia - Si tratta di un cittadino pakistano residente nella nostra provincia, oltre a lui arrestati altri due a Torino e Catanzaro ... 🔗giornaledibrescia.it