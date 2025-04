Argentina cattolica | perché Maxima d’Olanda non era ai funerali di papa Francesco

funerali di papa Francesco. Come era prevedibile, tanti i membri delle famiglie reali che hanno preso parte alla cerimonia. C'erano Felipe e Letizia di Spagna, Filippo e Mathilde del Belgio, Alberto di Monaco e la principessa Charlene, William d'Inghilterra. E ancora: il granduca Henri e granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo, Abdallah e Rania di Giordania, il principe Haakon e Mette Marit di Norvegia, Carlo Gustavo e Silvia di Svezia. Infine, Mary di Danimarca (il marito, re Frederik, era impegnato in un viaggio di Stato in Giappone).Tra tante teste coronate presenti, però, spiccava una grande assenza. Quella dei reali d'Olanda. Re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima, infatti, hanno deciso di non partecipare al rito funebre in Vaticano.

Argentina, cattolica: perché Maxima d’Olanda non era ai funerali di papa Francesco - Maxima e Guglielmo d'Olanda non sono andati ai funerali del Papa per fare festa in patria. E la cosa non è piaciuta a tanti. Leggi Amica.it ... 🔗amica.it

L'assenza annunciata del re d'Olanda e della regina «argentina» Maxima alle esequie di papa Francesco - E mancherà – secondo i piani al momento resi noti dalla Casa Reale d'Orange - anche la regina Maxima che è nata e cresciuta in Argentina, la terra dalla quale arrivava Bergoglio, papa Francesco. 🔗corriere.it