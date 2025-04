Arezzo venerdì 2 maggio chiusi gli uffici comunali

Arezzo uffici comunali chiusi al pubblico venerdì 2 maggio, compreso lo Sportello Unico. Le eccezioni sono costituite dalla ricezione delle denunce di morte in orario 10-12 e dalla polizia municipale. Arezzonotizie.it - Arezzo, venerdì 2 maggio chiusi gli uffici comunali Leggi su Arezzonotizie.it Adal pubblico, compreso lo Sportello Unico. Le eccezioni sono costituite dalla ricezione delle denunce di morte in orario 10-12 e dalla polizia municipale.

