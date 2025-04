Arbitro Barcellona Inter designato il fischietto per la semifinale d’andata Champions League

Arbitro Barcellona Inter, designato il fischietto per la gara valevole per la semifinale d’andata Champions League: ecco chi saràLa Uefa ha annunciato quello che sarà l’Arbitro di Barcellona Inter. La gara andrà in scena a San Siro mercoledì 30 aprile e sarà valevole per l’andata delle semifinali di Champions League. Roberto Rosetti, designatore UEFA, ha scelto il francese Clement Turpin per dirigere la sfida dello Stadio Olimpico Lluís Companys.I suoi assistenti saranno Nicolas Danos e Benjamin Pagès. Il quarto uomo sarà François Letexier. Il VAR e l’AVAR saranno rispettivamente Jérôme Brisard e Willy Delajod, a completare quella che sarà una classe arbitrale tutta francese. Di seguito la designazione completa.Direttore di gara: Clément Turpin FRAAssistente Arbitrale 1: Nicolas Danos FRAAssistente Arbitrale 2: Benjamin Pagès FRAIV: François Letexier FRAVAR: Jérôme Brisard FRAAVAR: Willy Delajod FRAOsservatori Arbitri UEFA: Alexandru Deaconu ROUDelegato UEFA: David Pugh ENG Internews24. Internews24.com - Arbitro Barcellona Inter, designato il fischietto per la semifinale d’andata Champions League Leggi su Internews24.com di Giuseppe Colicchiailper la gara valevole per la: ecco chi saràLa Uefa ha annunciato quello che sarà l’di. La gara andrà in scena a San Siro mercoledì 30 aprile e sarà valevole per l’andata delle semifinali di. Roberto Rosetti,re UEFA, ha scelto il francese Clement Turpin per dirigere la sfida dello Stadio Olimpico Lluís Companys.I suoi assistenti saranno Nicolas Danos e Benjamin Pagès. Il quarto uomo sarà François Letexier. Il VAR e l’AVAR saranno rispettivamente Jérôme Brisard e Willy Delajod, a completare quella che sarà una classe arbitrale tutta francese. Di seguito la designazione completa.Direttore di gara: Clément Turpin FRAAssistente Arbitrale 1: Nicolas Danos FRAAssistente Arbitrale 2: Benjamin Pagès FRAIV: François Letexier FRAVAR: Jérôme Brisard FRAAVAR: Willy Delajod FRAOsservatori Arbitri UEFA: Alexandru Deaconu ROUDelegato UEFA: David Pugh ENGnews24.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arbitro Inter Monza, designato il fischietto per la 28ª giornata di Serie A - di RedazioneArbitro Inter Monza, designato il fischietto per la sfida di campionato in programma sabato a San Siro. La designazione completa L’AIA ha ufficializzato pochi minuti fa i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno la sfide del 28° turno del campionato di Serie A: Inter Monza in programma sabato 8 Marzo, ecco chi sarà l’arbitro che dirigerà il match. 🔗internews24.com

Feyenoord-Inter: designato l'arbitro - Mercoledì l`Inter esordisce nella fase a eliminazione diretta della Champions League 2024-25, con l`andata degli ottavi di finale sul campo... 🔗calciomercato.com

Inter, designato l'arbitro per la gara di ritorno con il Feyenoord - In vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Feyenoord, la UEFA ha annunciato le designazioni arbitrali.... 🔗calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid: l'arbitro della finale piange in conferenza. VIDEO; Barcellona-Real Madrid, l'arbitro designato scoppia in lacrime: caos alla vigilia della finale; Champions: il francese Turpin arbitrerà Barcellona-Inter; Inter-Juventus Under20, designato l'arbitro del match. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona-Inter, arbitra Turpin: in stagione ha sbagliato con la Roma in Europa League - E’ ufficiale: c’è il nome dell’arbitro per la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì in Spagna. Si tratta di Clement Turpin, con Jerome Brisard al Var. 🔗corrieredellosport.it

Barcellona-Inter, arbitra Turpin: fu l'arbitro dell'euroderby di ritorno del 2023. Ma anche quello del rosso a Hummels in Athletic-Roma - Sarà uno degli arbitri francesi più importanti, nonchè uno dei direttori di gara di maggior esperienza in ambito europeo: sarà Clement Turpin a `fischiare`. 🔗msn.com

Barcellona-Inter in chiaro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro. La semifinale d'andata - L'Inter si prepara alla partita più importante della stagione che potrebbe alimentare il sogno o spegnere qualsiasi tipo di speranza: mercoledì i nerazzurri scendono in campo ... 🔗msn.com