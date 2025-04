Aperte a Fossacesia le iscrizioni per il soggiorno termale dedicato agli over 65

Aperte a Fossacesia le iscrizioni per il soggiorno alle terme di Popoli: anche quest'anno il Comune infatti rinnova l'appuntamento con il soggiorno termale dedicato ai cittadini ultra 65enni, per valorizzare le eccellenze abruzzesi e offrire opportunità di benessere e socializzazione.

Iniziativa promossa dal Comune. Il soggiorno si terrà alle terme di Popoli dal 9 al 21 giugno, con trattamento di mezza pensione e sistemazione presso strutture selezionate