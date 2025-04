Anziani costretti a fronteggiare finti corrieri e vari tipi di truffe oltre 600 over 65 a ' Nonni al riparo'

truffe e tentativi di frode. Si tratta del progetto ‘Nonni al. Cesenatoday.it - Anziani costretti a fronteggiare finti corrieri e vari tipi di truffe, oltre 600 over 65 a 'Nonni al riparo' Leggi su Cesenatoday.it Proseguono sul territorio comunale gli incontri informativi proposti dall’Amministrazione comunale e a cura della Polizia Locale di Cesena con l’obiettivo di fornire alla popolazione anziana strumenti utili per riconoscere e preveniree tentativi di frode. Si tratta del progetto ‘al.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell’ordine – Carabinieri per l’esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, venisse condotto in carcere. 🔗quifinanza.it

Finti incidenti, fughe di gas o inesistenti problemi con l'acqua, i Carabinieri svelano le truffe agli anziani - Nipoti coinvolti in incidenti, avvocati da pagare immediatamente, anche con oro e gioielli, false fughe di gas o inesistenti problemi alle condutture dell'acqua, gioielli da mettere nel congelatore per evitare che si rovinino. Sono tanti gli stratagemmi per truffare gli anziani, spesso soli e in... 🔗perugiatoday.it

Anziani truffati con finti rimborsi del canone RAI: allarme in Abruzzo - L'Aquila - Falsi operatori comunali ingannano gli anziani con promesse di rimborsi del canone RAI per ottenere le loro coordinate bancarie, svuotando i conti correnti. In diversi comuni abruzzesi, si sta diffondendo una nuova truffa ai danni degli anziani. Individui senza scrupoli si spacciano per dipendenti comunali e, con la scusa di un rimborso del canone RAI, cercano di ottenere le coordinate bancarie delle vittime per svuotare i loro conti. 🔗abruzzo24ore.tv

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anziani costretti a fronteggiare finti corrieri e vari tipi di truffe, oltre 600 over 65 a 'Nonni al riparo'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anziani truffati dai finti carabinieri, l'Arma si allea con i farmacisti: "Ecco le dritte per non cadere nella trappola" - non chi finge di esserlo per spillare denaro. Carabinieri che oggi hanno un nuovo alleato: il farmacista, colui che, ogni giorno a diretto contatto con gli anziani, oltre a fornire medicine può dare ... 🔗agrigentonotizie.it

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata ... 🔗quifinanza.it

Ora c’è la truffa dei finti amici e parenti. ‘Attenzione a chi aprite la porta’ - Finti amici o finti parenti per truffare gli anziani. E’ quello che sta accadendo in diversi comuni del Veneto, da parte di criminali che sarebbero specializzati in questo genere di truffa e ... 🔗altovicentinonline.it