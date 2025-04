Annuncio UFFICIALE dalla Spagna | partita cancellata

Spagna (ma problemi ci sono anche in Portogallo e Francia) ha vissuto una giornata di gravi difficoltà a causa del blackout che ha colpito quasi tutto il paese.Il Governo locale ha diramato l'emergenza nazionale dopo che nella tarda mattinata di oggi si è verificata la mancanza della corrente elettrica.Annuncio UFFICIALE dalla Spagna: partita cancellata (Ansa) – Calciomercato.itDisagi diffusi, dalla circolazione al trasporto con metropolitane ferme, così come i treni, e aeroporti in tilt. Il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione pubblica ha affermato di "non escludere nessuna ipotesi" in merito alle cause del blackout, con la stampa locale che parla di un possibile attacco informatico, mentre stando a quanto dichiarato dalla Ren (la compagnia energetica portoghese) si tratterebbe di un fenomeno noto come vibrazione atmosferica indotta.

