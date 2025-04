Amica.it - Anna Foglietta in “Storia di una notte”: «Un film per elaborare il tabù del dolore»

(askanews) – Un lutto non elaborato, unrimosso, possono separare, allontanare, distruggere, ma c’è sempre una via di uscita. Ildi Paolo Costella Storia di una notte, nei cinema dal 30 aprile, cone Giuseppe Battiston, racconta proprio come una tragedia possa disgregare una famiglia unita e felice e come un ennesimopossa essere invece un’occasione per riavvicinarsi. Il regista ha spiegato: «È la storia di un uomo e di una donna sopraffatti dal, che riescono però a reagire grazie alla spinta della figlia, in primo luogo, che più di loro sente il bisogno di ritornare nella vita» eha detto: «Il modo personale anche di reagire e di rimanere in contatto con la persona che non c’è più è totalmente personale e può creare disturbo, può creare appunto distanza».