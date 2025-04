Anna Foglietta Edoardo Leo Marco Bonini in prima nazionale con ' De Bergerac' di Michele Santeramo a Pontedera

Bergerac di Edmond Rostand, stasera vuole sottrarsi alla consueta sofferenza e cambiare vita. Cristiano e Rossana gli si oppongono, loro vogliono fare lo spettacolo, perché sono convinti che senza ruolo, senza personaggio, non sono niente. Ma. Pisatoday.it - Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Bonini in prima nazionale con 'De Bergerac' di Michele Santeramo a Pontedera Leggi su Pisatoday.it Cirano è stanco e non metterà in scena il Cirano dedi Edmond Rostand, stasera vuole sottrarsi alla consueta sofferenza e cambiare vita. Cristiano e Rossana gli si oppongono, loro vogliono fare lo spettacolo, perché sono convinti che senza ruolo, senza personaggio, non sono niente. Ma.

Pilar Fogliati: “Le scene di sesso con Edoardo Leo? Al mio ragazzo non hanno fatto piacere” - Nel film italiano più visto delle ultime settimane, FolleMente, diretto da Paolo Genovese, l’attrice Pilar Fogliati è protagonista di alcune scene di sesso con Edoardo Leo. “Provavo imbarazzo quando le ha viste mio padre”, racconta Fogliati in un’intervista al Corriere della Sera. “L’ha presa alla larga, mi ha detto: figlia mia, comunque sei sempre elegante. Poi quando Paolo mi diceva azione e di fronte hai trenta persone e tu devi fingere e gemere ah ah, beh non è una passeggiata”. 🔗tpi.it

LEGO lancia il set Fontana di Trevi con una performance di Edoardo Leo a Roma - LEGO rende omaggio alla Fontana di Trevi con un nuovo set della linea Architecture e oggi, nel giorno del lancio, Edoardo Leo farà una performance esclusiva proprio davanti al simbolo di Roma. La Fontana di Trevi, simbolo indiscusso di Roma, viene celebrata con un omaggio speciale da parte di LEGO. Il colosso danese ha infatti annunciato il lancio del set LEGO® Architecture Fontana di Trevi, una riproduzione dettagliata e affascinante della celebre opera barocca. 🔗movieplayer.it

Il Tema Natale di Edoardo Leo, Toro virile ma pacato - Edoardo Leo piace a tutte. Perché è virile con pacatezza. Determinato senza traccia di affanno. Anzi, pare sia un grande sostenitore della lentezza. È perfetto nel ruolo di Piero nel film record di incassi FolleMente di Paolo Genovese che al primo incontro con una ragazza bussa alla porta e si fa avanti con un “Ehi?”, irresistibile. ... 🔗iodonna.it

Anna Foglietta in “Storia di una notte”: «Un film per elaborare il tabù del dolore» - Anna Foglietta e Giuseppe Battiston protagonisti del nuovo film di Paolo Costella "Storia di una notte". Guarda il video su Amica.it ... 🔗amica.it

Edoardo Leo ospite a La Volta Buona, chi è l'attore: età, dove vive, la moglie (ballerina e cantante), i figli e la carriera - Edoardo Leo assieme a Micaela Ramazzotti, nel giorno dell’uscita al cinema del nuovo film “30 notti con il mio ex” che li vede protagonisti, ospiti a La Volta Buona. 🔗ilmessaggero.it

Anna Foglietta, Giuseppe Battiston e Paolo Costella presentano il film Storia di una notte: proiezione e incontro con attori e regista - gli attori protagonisti Anna Foglietta e Giuseppe Battiston e la dottoressa Stefania Andreoli introducono il film e incontrano il pubblico a fine proiezione. Piero ed Elisabetta si sono conosciuti ... 🔗mentelocale.it