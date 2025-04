Ania lancia il progetto ‘Polizze sicure’

progetto ‘Polizze sicurè, un vademecum realizzato dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per aiutare i consumatori a scegliere in modo consapevole una polizza vita. Il testo, pubblicato sul portale www.Ania.it, è una guida con consigli utili e risposte ai quesiti e dubbi di chi ricerca una soluzione assicurativa per investire i propri risparmi o per proteggere se stesso o la propria famiglia dai rischi legati a malattia, eventi luttuosi, perdita di autosufficienza. La guida è strutturata con risposte a 15 quesiti per orientare ad una scelta consapevole. Uno dei consigli ricorda al potenziale assicurato che alla scadenza del contratto la prestazione va richiesta, per legge, entro dieci anni, successivamente si prescrive e l’importo maturato viene trasferito a un fondo pubblico. Quotidiano.net - Ania lancia il progetto ‘Polizze sicure’ Leggi su Quotidiano.net PARTE ilsicurè, un vademecum realizzato dall’(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per aiutare i consumatori a scegliere in modo consapevole una polizza vita. Il testo, pubblicato sul portale www..it, è una guida con consigli utili e risposte ai quesiti e dubbi di chi ricerca una soluzione assicurativa per investire i propri risparmi o per proteggere se stesso o la propria famiglia dai rischi legati a malattia, eventi luttuosi, perdita di autosufficienza. La guida è strutturata con risposte a 15 quesiti per orientare ad una scelta consapevole. Uno dei consigli ricorda al potenziale assicurato che alla scadenza del contratto la prestazione va richiesta, per legge, entro dieci anni, successivamente si prescrive e l’importo maturato viene trasferito a un fondo pubblico.

Su altri siti se ne discute

Ania, al via il progetto “Polizze sicure”: un vademecum sulle polizze Vita - Il presidente Liverani: “Non è solo un investimento, è un modo di proteggere se stessi e i propri cari” 🔗ilgiornale.it

Fondazione Progetto Itaca lancia l'appello alla consapevolezza ed impegno concreto: non c'è salute senza salute mentale - Le prime richieste di aiuto sono in aumento e arrivano anche in una fase iniziale di disagio, prima ancora di una diagnosi: un segnale importante che non solo riflette una maggiore sensibilità culturale, ma anche un bisogno crescente di orientamento che il solo sistema pubblico fatica a soddisfare 🔗ilgiornaleditalia.it

A2A lancia a Brescia il progetto innovativo "City Plug Lamp" - A2A inaugura a Brescia il progetto "City Plug Lamp", i lampioni non solo garantiscono illuminazione ad alta efficienza, ma uniscono la colonnina di ricarica per veicoli elettrici "City Plug". Potranno anche ospitare dispositivi di videosorveglianza, connettività 5G e molto altro. L'obiettivo è massimizzare l'uso di infrastrutture esistenti senza ulteriore occupazione di suolo pubblico, contribuendo alla transizione verso città più sostenibili e tecnologicamente avanzate. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ania lancia il progetto ‘Polizze sicure’; Ania lancia il progetto Polizze sicure; Ania lancia “Polizze Sicure”: la guida per scegliere la polizza Vita con consapevolezza; Polizze Vita e Catastrofali, i chiarimenti e i consigli ANIA per la clientela. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne