Angelo Becciu pronto a un passo indietro | rumors dal Vaticano

Angelo Becciu, che ha sempre rivendicato il suo dovere di votare in Conclave per il nuovo Papa, a quanto si apprende da fonti qualificate, avrebbe deciso di fare un passo indietro e sarebbe questa la ragione per la quale non c’è stata una deliberazione da parte dei cardinali riuniti nella quinta Congregazione stamani. Il porporato è stato condannato dal Tribunale Vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese.Al porporato è stata anche comminata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. - Il cardinale, a quanto pare, avrebbe la sua disponibilità a fare un passo indietro riguardo alla sua presenza al Conclave. Secondo quanto apprende l’AGI, la Congregazione non ha ancora confermato ufficialmente l’esclusione del porporato sardo, finito al centro dello scandalo sulla vendita di un palazzo di lusso a Londra. Liberoquotidiano.it - Angelo Becciu pronto a un passo indietro: rumors dal Vaticano Leggi su Liberoquotidiano.it Il cardinale, che ha sempre rivendicato il suo dovere di votare in Conclave per il nuovo Papa, a quanto si apprende da fonti qualificate, avrebbe deciso di fare une sarebbe questa la ragione per la quale non c’è stata una deliberazione da parte dei cardinali riuniti nella quinta Congregazione stamani. Il porporato è stato condannato dal Tribunalein primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese.Al porporato è stata anche comminata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. - Il cardinale, a quanto pare, avrebbe la sua disponibilità a fare unriguardo alla sua presenza al Conclave. Secondo quanto apprende l’AGI, la Congregazione non ha ancora confermato ufficialmente l’esclusione del porporato sardo, finito al centro dello scandalo sulla vendita di un palazzo di lusso a Londra.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Conclave comincerà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin. Becciu pronto al passo indietro - AGI - Il Conclave comincerà il 7 maggio e sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Lo ha confermato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Sia il cardinale decano Giovanni Battista Re che il vice decano Leonardo Sandri hanno infatti più di 80 anni. La messa Pro eligendo Pontifice prevista per il 7 mattina sarà presieduta dal cardinale Re. Nei giorni scorsi la Santa Sede aveva comunicato che la Cappella Sistina da oggi è chiusa al pubblico "per le esigenze del Conclave". 🔗agi.it

Cardinale Angelo Becciu fa un passo indietro sull'ingresso in conclave - Il cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di fare un passo indietro rispetto alla questione del suo ingresso in conclave. Secondo quanto si apprende da fonti presenti alla congregazione generale di questa mattina, Becciu avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, quella di avere diritto ad essere elettore. Ma alla fine avrebbe comunque comunicato il passo indietro. Sempre secondo quanto si apprende questa decisione potrebbe essere comunicata in giornata con una nota ufficiale dello stesso cardinale. 🔗quotidiano.net

Angelo Becciu non parteciperà al Conclave, passo indietro tra le lacrime per l'elezione del prossimo Papa - Angelo Becciu verso la rinuncia al Conclave: il cardinale ha annunciato l'intenzione di fare un passo indietro ma la decisione non è ancora ufficiale 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Angelo Becciu pronto a un passo indietro: rumors dal Vaticano | .it; Becciu pronto al passo indietro: il cardinale verso la rinuncia al Conclave; Becciu verso la rinuncia: non sarà in Conclave. La decisione dopo una riunione in Vaticano; Conclave 2025, il card. Becciu verso il passo indietro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave, il cardinale Becciu pronto al passo indietro - Il porporato avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo pontefice. Ma continua a sostenere la sua innocenza, della quale sarebbe pronto a ... 🔗repubblica.it

Conclave per eleggere il nuovo Papa, il cardinale Becciu pronto al passo indietro “per il bene della Chiesa”: ecco cosa è successo - Alla fine il cardinale Angelo Becciu avrebbe scelto di farsi da parte. Dopo giorni di tensioni e indiscrezioni, questa mattina – durante un incontro nella Congregazione generale presso l’Aula Paolo VI ... 🔗sardiniapost.it

Il Conclave comincerà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin. Becciu pronto al passo indietro - AGI - Il Conclave comincerà il 7 maggio e sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Lo ha confermato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Sia il cardinale decano Giovanni Battista Re c ... 🔗msn.com