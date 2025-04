Angelo Becciu non parteciperà al Conclave passo indietro tra le lacrime per l' elezione del prossimo Papa

Angelo Becciu verso la rinuncia al Conclave: il cardinale ha annunciato l'intenzione di fare un passo indietro ma la decisione non è ancora ufficiale Notizie.virgilio.it - Angelo Becciu non parteciperà al Conclave, passo indietro tra le lacrime per l'elezione del prossimo Papa Leggi su Notizie.virgilio.it verso la rinuncia al: il cardinale ha annunciato l'intenzione di fare unma la decisione non è ancora ufficiale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Angelo Becciu, il caso del cardinale che può “bloccare” il Conclave - Il futuro Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco potrebbe essere segnato da un’incertezza giuridica senza precedenti. Al centro del caso c’è il cardinale Angelo Becciu, al quale nel 2020 Papa Francesco aveva chiesto la rinuncia ai diritti cardinalizi. Un gesto che, seppur annunciato pubblicamente, non risulta supportato da un atto canonico formale. E questo apre una questione delicatissima: Becciu ha davvero perso il diritto di votare? Il diritto di voto nel Conclave secondo il diritto canonico Secondo l’articolo 33 della costituzione apostolica Romano Pontifici ... 🔗thesocialpost.it

Il cardinale Angelo Becciu e la condanna per truffa e peculato che mette a rischio il prossimo Conclave - Il cardinale Angelo Becciu è stato escluso dai votanti del prossimo Conclave. Ma, come ha ricordato ieri Open, non esiste alcun documento scritto che lo abbia privato dei diritti cardinalizi. Lui dice di avere il diritto di esserci. E il suo caso può terremotare l’elezione del nuovo papa. Invalidando la votazione e la relativa fumata bianca. Ma per cosa è stato condannato Becciu? E perché il cardinale Parolin lo vuole fuori dalla votazione? La sua storia comincia nel 2019 e si conclude con una condanna a 5 anni e mezzo per truffa e peculato. 🔗open.online

Il cardinale Angelo Becciu: «Ingiusto escludermi dal conclave. Il Papa mi disse di aver trovato una soluzione» - In Vaticano tiene banco il caso Angelo Becciu. Il cardinale ha confermato alla Reuters di ritenere di dover essere ammesso al conclave. Becciu ha spiegato che il suo ruolo è cambiato da... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Angelo Becciu non parteciperà al Conclave, passo indietro tra le lacrime per l'elezione del prossimo Papa; Il cardinale Angelo Becciu verso la rinuncia: non parteciperà al Conclave; Conclave, Angelo Becciu si ritira: non sarà Cardinale elettore; Il cardinale Angelo Becciu parteciperà al conclave?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia