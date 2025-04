Ilrestodelcarlino.it - Ancona, il cuore dei tifosi. Applausi per le "bandiere". Striscioni contro la società

L’ha perso ieri 4-0 l’ultima in casa con il Castelfidardo. Ma la partita vera, per il futuro societario e calcistico, è quella che si è giocata fuori dal campo, tra spalti semideserti e tifoseria in contestazione fuori dallo stadio. Come quella con i potenziali interlocutori, trattative che dovrebbero riscaldarsi nei prossimi giorni dopo l’addio di Guerini, Ancarani e Gadda promesso a fine stagione e il conseguente disimpegno annunciato a mezza bocca da Stefano Marconi.La contestazione sugli spalti è cominciata con lo striscione "Anche alle unichedi questa realtà avete dimostrato come fa schifo fare calcio in questa città" ed è proseguita fuori, dove circa trecento ultras dell’si sono radunati per inscenare la contestazione disertando lo stadio, ma anche aspettando la squadra poco fuori dalla porta carraia, a fine partita, per salutarla dopo l’ultima deludente prestazione.