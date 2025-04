Ancona Calcio | Tamai e Gadda si assumono la responsabilità della sconfitta

"Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, abbiamo chiuso malissimo: abbiamo fatto una brutta figura, mancando di rispetto a tutti i tifosi che ci vengono a vedere con entusiasmo". A prendere la parola per primo è il ds Pietro Tamai, che si presenta in sala stampa: "Mi auguro per Ancona che possa esserci ancora spazio per il Calcio in questa città: vorrei ringraziare tante persone, perché siamo partiti da zero e siamo arrivati qui. Ringrazio Ancarani, che ha fatto partire tutto, ma anche Gadda e Guerini. Sono arrivato assieme a loro, quindi se dovessero andarsene loro, me ne andrò anch'io". Questa invece l'analisi di Massimo Gadda: "Dispiace molto, perché avremmo voluto concludere in un'altra maniera. Si poteva anche perdere, ma non così. Futuro? Non ho idea, abbiamo attraversato un'annata molto difficile, non so cosa dire.

