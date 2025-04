Anci Campania Martusciello FI | Morra è un vicario abusivo

Inchiesta Huawei, Martusciello (FI) rinuncia a candidarsi in Campania dopo l’arresto della sua collaboratrice - L’europarlamentare e coordinare regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, non si candiderà alla presidenza della Regione Campania. Una decisione, presa dal forzista, dopo la notizia dell’arresto della sua collaboratrice Lucia Simeone nell’ambito dell’inchiesta delle autorità del Belgio incentrata su presunte tangenti, per circa 46mila euro, versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinese Huawei sul 5G. 🔗open.online

Fi, Ferrante: Aree interne abbandonate, rilanceremo l’Irpinia. Campania, Martusciello miglior candidato - “Nell’ultimo decennio, la Campania si è distinta per una gestione fallimentare della cosa pubblica che ha colpito ogni settore, dalla sanità ai trasporti, dal tessuto economico alla qualità della vita. Soprattutto, le aree interne hanno subito un progressivo abbandono che ne ha aggravato la marginalizzazione. Il nostro obiettivo è invertire la rotta intrapresa da De Luca investendo sullo sviluppo dei territori periferici, a partire dalla provincia di Avellino che, con il centrodestra, può e deve diventare il cuore logistico della Campania e del Mezzogiorno”. 🔗ildenaro.it

Campania, Martusciello (FI) non si candida alle Regionali - Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, non si candiderà: “La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali. Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto ed in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione chiarendo che non rientro tra i possibili candidati alla presidenza della Regione Campania”, ha detto intervenendo al congresso ... 🔗lapresse.it

