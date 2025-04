Anche i militari Usa devono pagare l' Iva sui gelati | Non servono alla difesa

gelati va pagata. Anche per quelli distribuiti ai soldati della base militare Usa di Vicenza. La decisione arriva dalla corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso degli ex titolari della società "Gnam Gnam", incaricata della fornitura di dolciumi alla caserma Ederle tra il 2008 e. Today.it - Anche i militari Usa devono pagare l'Iva sui gelati: "Non servono alla difesa" Leggi su Today.it L'Iva suiva pagata.per quelli distribuiti ai soldati della base militare Usa di Vicenza. La decisione arriva dcorte di Cassazione, che ha respinto il ricorso degli ex titolari della società "Gnam Gnam", incaricata della fornitura di dolciumicaserma Ederle tra il 2008 e.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump: le navi USA, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente Panama e Suez - Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le navi USA, sia commerciali che militari, devono attraversare gratuitamente Panama e Suez. Trump: le navi USA devono attraversare gratuitamente Panama e Suez Il presidente americano Donald Trump ha affermato che le navi americane, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente Panama e Suez. “Le navi USA, sia […] 🔗periodicodaily.com

Giancarlo Giorgetti sul riarmo europeo: investimenti militari devono essere ragionati - Sul riarmo europeo, a parte gli aiuti all'Ucraina che non sono in discussione, per Giancarlo Giorgetti, "altra cosa è la difesa e sicurezza europea che implica un programma ragionato meditato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso, e non fatto in fretta e furia senza una logica. Ricordo che per comprare un drone o un missile supersonico, non si va al supermercato, ci vogliono investimenti pluriennali". 🔗quotidiano.net

Stretto di Taiwan, il passaggio di due unità militari Usa scatena l’ira di Pechino: “Commando in massima allerta” - Roma, 12 febbraio 2025 - Due unità della Marina militare Usa hanno attraversato lo Stretto di Taiwan dal 10 al 12 febbraio sfidando l’ira di Pechino. Donald Trump ha così voluto inviare un messaggio a Xi Jinping e alle continue minacce e provocazioni della Cina contro la ribelle Taipei. Pechino ha subito condannato l'iniziativa di Washington: "L'azione degli Stati Uniti invia segnali sbagliati e aumenta i rischi per la sicurezza", mossa che arriva però dopo che il governo di Taiwan ha denunciato 48 ore di vero e proprio assedio dal mare con 62 aerei militari, 15 navi da guerra e due unità ... 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anche i militari Usa devono pagare l'Iva sui gelati: Non servono alla difesa; Gelati ai militari Usa, la Cassazione: «Devono pagare l’Iva»; Gelati senza Iva ai soldati della base Usa di Vicenza, la Cassazione: «Devono pagarla: non servono alla difesa»; Basi americane in Italia, Meloni chieda a Trump di pagare l’affitto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gelati ai militari Usa, la Cassazione: «Devono pagare l’Iva» - Respinto il ricorso della società vicentina «Gnam Gnam»: i dolci forniti alla base Ederle non sono beni indispensabili alla difesa. L’imposta va versata ... 🔗vicenzatoday.it

Gelati senza Iva ai soldati della base Usa di Vicenza, la Cassazione: «Devono pagarla: non servono alla difesa» - Respinto il ricorso della società «Gnam Gnam»: i dolci per i militari americani non rientrano tra i beni indispensabili. I due ex soci dovranno pagare l’imposta per le forniture dal 2008 al 2011. 🔗corrieredelveneto.corriere.it