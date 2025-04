Anagni in scena l' Edipo Re di Sofocle

scena a Casa Barnekow - Anagni, una versione molto particolare dell'Edipo Re di Sofocle, fra lettura e narrazione. A cura appunto del gruppo "Lettura ad alta voce", l'allestimento di una delle più famose tragedie greche vede in scena degli. 🔗 Frosinonetoday.it - Anagni, in scena l'Edipo Re di Sofocle Questo sabato, 3 maggio, alle ore 18:00, è ina Casa Barnekow -, una versione molto particolare dell'Re di, fra lettura e narrazione. A cura appunto del gruppo "Lettura ad alta voce", l'allestimento di una delle più famose tragedie greche vede indegli. 🔗 Frosinonetoday.it

