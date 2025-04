Amore e gossip | Gigi Hadid e Bradley Cooper pronti per il grande passo?

La top model e l'attore avvistati insieme con un anello che fa sognare: voci di nozze imminenti a New York.

Gigi Hadid parla per la prima volta dell’amore con Bradley Cooper: «Una storia molto romantica e felice, sono davvero fortunata» - In una rara intervista la modella ventinovenne ha anche rivelato che ha conosciuto l'attore nell'autunno del 2023, in modo molto «normale»: alla festa di compleanno del figlio di un amico comune 🔗vanityfair.it

Per la prima volta Gigi Hadid parla della sua storia d'amore con Bradley Cooper: ecco tutti i segreti di una delle coppie più glam di Hollywood - No, non ce lo aspettavamo. Perché di solito Gigi Hadid è molto riservata riguardo al suo privato. Soprattutto da quando si è innamorata di Bradley Cooper. Invece… eccola rompere il silenzio su questa bellissima e seguitissima storia d’amore. Che ormai dura da molto tempo e che sembra aver riportato tanta serenità nella sua vita. Come si sono conosciuti Bradley Cooper e Gigi Hadid Intervistata da Vogue America, la modella 29enne ha parlato per la prima volta del suo fidanzato Bradley ... 🔗amica.it

Gigi Hadid: 30 anni da top. Stile, successi e un amore hollywoodiano - Il 23 aprile 2025 Gigi Hadid spegne 30 candeline, e lo fa con la grazia di chi ha attraversato tre decenni sotto i riflettori senza mai perdere autenticità, equilibrio e carisma. Difficile credere che siano passati dieci anni da quando sfilava per la prima volta alla New York Fashion Week, eppure Gigi è riuscita a trasformare il successo precoce in una carriera solida e duratura. Oggi è molto più di una top model: è una figura simbolo di una generazione, mamma presente e amorevole, ... 🔗amica.it

Bradley Cooper e Gigi Hadid innamorati e mano nella mano al party per i 30 anni di lei a New York, si parla di nozze: guarda - Non solo non si nascondono, ma si parla addirittura di nozze imminenti. Gigi Hadid arriva mano nella mano con Bradley Cooper al party per i suoi 30 anni a New Yor k. La top model all’anulare sfoggia ... 🔗gossip.it

Gigi Hadid con un anello al dito: Bradley Cooper ha fatto la proposta di matrimonio? - Matrimonio in vista per Gigi Hadid e Bradley Cooper? La modella, dopo il suo 30° compleanno, è apparsa con un anello al dito anulare. C'è stata la proposta? 🔗gazzetta.it

Gigi Hadid e Bradley Cooper verso il matrimonio? L’indizio che fa sognare i fan - Gigi Hadid sfoggia un nuovo anello: proposta di matrimonio da Bradley Cooper in vista? Gli indizi che fanno sperare in un matrimonio ... 🔗msn.com