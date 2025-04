Amministratori di sostegno al via un corso di formazione per cittadini

corso per la formazione di Amministratori di sostegno rivolto ai cittadini dell'Asl Toscana sud est: è l'iniziativa promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali di Asl Tse in risposta alle richieste della Regione Toscana di realizzare attività specifiche per la formazione di persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno da inserire negli appositi elenchi.L'amministratore di sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.La sua nomina è di competenza del Giudice Tutelare. Il nuovo corso di formazione partirà dal 19 maggio e sarà dedicato ai cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena interessati ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Lanazione.it - Amministratori di sostegno, al via un corso di formazione per cittadini Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – Unper ladidirivolto aidell'Asl Toscana sud est: è l'iniziativa promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali di Asl Tse in risposta alle richieste della Regione Toscana di realizzare attività specifiche per ladi persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore dida inserire negli appositi elenchi.L'amministratore diè una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.La sua nomina è di competenza del Giudice Tutelare. Il nuovodipartirà dal 19 maggio e sarà dedicato aidelle province di Arezzo, Grosseto e Siena interessati ad assumere l'incarico di amministratore di

Su questo argomento da altre fonti

Corso truffa per docenti di sostegno, certificato ‘taroccato’: due vittime in Campania - Tempo di lettura: 2 minutiPagano l’iscrizione per il corso di specializzazione per diventare insegnante di sostegno, seguono le lezioni on-line, sostengono e superano l’esame finale, anche questo via web, con il massimo dei voti, e ottengono l’agognato attestato. Peccato, però, che fosse tutta una messa in scena. E’ la truffa da ben 11mila euro di cui sono state vittime due donne 41 e 43 anni, entrambe di Palma Campania, comune della provincia di Napoli. 🔗anteprima24.it

Palma Campania, corso truffa per docenti di sostegno: 2 vittime e una denuncia - Le vittime, entrambe di Palma Campania, hanno pagato l’iscrizione per il corso di specializzazione per diventare insegnante di sostegno, seguito le lezioni on-line, e persino sostenuto e superato l’esame finale. Pagano l’iscrizione per il corso di specializzazione per diventare insegnante di sostegno, seguono le lezioni on-line, sostengono e superano l’esame finale, anche questo via web, […] 🔗2anews.it

Corso truffa per docenti di sostegno, due vittime e una denuncia - PALMA CAMPANIA – Se vi chiedessimo di disegnare la parola “truffa”, la vostra matita traccerebbe i contorni di un delinquente scaltro e sorridente, di una preda manipolabile e di un mazzetto di contanti. Non è un’immagine semplicistica, truffare è esattamente questo: denaro facile a chi confeziona inganni per mestiere. Nell’ideale collettivo è un termine abbinato agli anziani, ai più fragili. Perché il “non può capitare a me!” è concetto assai diffuso. 🔗primacampania.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amministratori di sostegno, al via un corso di formazione per gli aretini; Sito Istituzionale | Amministratori di sostegno, le date dei corsi; Corso per Amministratori di Sostegno dal 22 marzo; Amministratori di sostegno, corsi e incontri primaverili. 🔗Ne parlano su altre fonti

Amministratori di sostegno, al via un corso di formazione per cittadini - A promuoverlo l’Asl Toscana Sud Est: c’è tempo fino al 14 maggio per inviare le domande di partecipazione ai corsi ... 🔗lanazione.it

Corso per amministratori comunali a trento: la politica come servizio per il bene comune tra formazione e impegno civile - Un corso a Trento organizzato da Acli Trentine e Fondazione don Lorenzo Guetti forma amministratori comunali su politica, legalità, partecipazione elettorale e impegno civile per rafforzare la democra ... 🔗gaeta.it

TFA sostegno x ciclo 2025, chi può partecipare? I requisiti - Per partecipare al TFA sostegno X ciclo, anche per il 2025, basta il solo diploma ma non per tutti i candidati. Chi può partecipare al concorso. 🔗money.it