Amici Mew senza filtri | le parole sul talent show di Maria De Filippi e sulla fine della relazione con Matthew

Amici e vuota il sacco su Matthew: "Annunciare la fine della mia storia con Matthew mi ha alleggerita molto". Comingsoon.it - Amici, Mew senza filtri: le parole sul talent show di Maria De Filippi e sulla fine della relazione con Matthew Leggi su Comingsoon.it La giovane cantante Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, ricorda la sua esperienza nella scuola die vuota il sacco su: "Annunciare lamia storia conmi ha alleggerita molto".

Cosa riportano altre fonti

Amici, Gaia lancia un messaggio positivo mostrando la sua pelle senza filtri (VIDEO) - Gaia, ex protagonista di Amici e recentemente tra i Big del Festival di Sanremo, lancia un messaggio positivo sui social e mostra la pelle invasa dall'acne. 🔗comingsoon.it

Amici 24, Francesco senza filtri: "Alessia merita la finale perché qua dentro è la persona più forte" - Ai talenti della 24esima edizione di Amici è stata data la possibilità di confrontarsi tra loro. Nel daytime di ieri è toccato a Daniele Doria e Francesco Fasano dirsi tutto quello che pensano l'uno dell'altro. 🔗comingsoon.it

Amici 24, tensioni in casetta per la classifica sulla condotta. TriGNO contro Antonia, Senza Cri e Vybes - Nell'ultimo daytime di Amici 24, la classifica sulla condotta degli allievi in casetta ha provocato nuove tensioni e una lite tra Antonia, Senza Cri, Vybes e TriGNO. 🔗comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Amici, Mew senza filtri: le parole sul talent show di Maria De Filippi e sulla fine della relazione con Matthew; Mew su lancia il singolo Hyperlacrime. “Non abbiate paura delle vostre emozioni, assecondatele; Mew, dopo l’anteprima al Red Valley Festival svelata la data d’uscita di “Hyperlacrime”; Mew da brividi a Verissimo: Ad Amici stavo male, non mangiavo. Poi il tenero annuncio su Matthew. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici, Mew senza filtri: le parole sul talent show di Maria De Filippi e sulla fine della relazione con Matthew - La giovane cantante Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici e vuota il sacco su Matthew: "Annunciare la fine della mia storia con Matthew mi ha tolto u ... 🔗comingsoon.it

Ex Amici senza trucco e senza filtri: per la prima volta si mostra al naturale – Video - La sua decisione di aprirsi senza filtri ha toccato il cuore dei fan e messo in luce un argomento spesso trascurato nel settore dello spettacolo. Gaia Gozzi, con un coraggio che le è proprio ... 🔗sologossip.it

Amici, Gaia lancia un messaggio positivo mostrando la sua pelle senza filtri (VIDEO) - La cantante, infatti, ha mostrato i segni dell’acne sul suo volto senza censura con make-up e filtri, lanciando un ... ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ma anche della musica italiana. 🔗msn.com