Amici in formato rap | rivoluzione-De Filippi

Amici di Maria De Filippi vanno in città. Alla conquista delle nuove hit parade ma anche di nuovi generi: l'urban melodico del rapper romano Carl Brave contagiato dalle colorazioni super pop di Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di Amici. Lo stesso fa un altro rapper idolo della Gen-Z, Gemitaiz, che partecipa alla festa del decennale di carriera di un altro storico partecipante di Amici, il cantautore capitolino Briga. La coppia firma assieme il terzo singolo del nuovo album certificato platino Never again di Briga. Il brano si intitola Nun piagne, pezzo nel quale i due artisti costruiscono con la forza della loro scrittura una dedica sentimentale su un rapporto intenso ma fugace, che rischia di svanire prima di potere essere vissuto appieno; un amore impulsivo che lascia un retrogusto dolce-amaro, dove la purezza dei sentimenti- anche se contaminata dalle esperienze della vita - riesce a prevalere.

