Amici Elena D’Amario è fidanzata? Lei finalmente rompe il silenzio

Elena D’Amario ha ripercorso la sua carriera, ma ha parlato anche della vita privata e soprattutto della sfera sentimentale. Le sue parole hanno emozionato i fan di “Amici”, talent show di cui lei è giudice. (Continua.)Leggi anche: “Amici”, il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti: cos’è successoLeggi anche: Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibileL’intervista a “Verissimo” di Elena D’Amario Nello studio di “Verissimo“, Elena D’Amario ha parlato con grande emozione del suo rapporto con la famiglia. La ballerina ha raccontato quanto sia stata fortunata a crescere in un ambiente pieno di affetto e sostegno, dove i suoi genitori sono sempre stati presenti, pur lasciandola libera di inseguire i propri sogni. Tvzap.it - “Amici”, Elena D’Amario è fidanzata? Lei finalmente rompe il silenzio Leggi su Tvzap.it News Tv. Durante la sua ospitata a “Verissimo”,ha ripercorso la sua carriera, ma ha parlato anche della vita privata e soprattutto della sfera sentimentale. Le sue parole hanno emozionato i fan di “”, talent show di cui lei è giudice. (Continua.)Leggi anche: “”, il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti: cos’è successoLeggi anche: Orietta Berti, il ricordo di Papa Francesco a “Verissimo”: è successa una cosa incredibileL’intervista a “Verissimo” diNello studio di “Verissimo“,ha parlato con grande emozione del suo rapporto con la famiglia. La ballerina ha raccontato quanto sia stata fortunata a crescere in un ambiente pieno di affetto e sostegno, dove i suoi genitori sono sempre stati presenti, pur lasciandola libera di inseguire i propri sogni.

