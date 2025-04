Amici 2025 il serale | quando finisce riassunti concorrenti giudici ed eliminati

Amici 2025, il serale: quante puntate, durata e quando finisce - Amici 2025, il serale: quante puntate, durata e quando finisce Quante puntate sono previste per Amici 2025, il serale, in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda nove puntate: la prima sabato 22 marzo 2025; l’ultima (la finale) sabato 17 maggio 2025. Anche quest’anno il serale di Amici 2025 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. 🔗tpi.it

A che ora finisce Amici 2025 il Serale, orario su Canale 5 - A che ora finisce Amici 2025 il Serale e a che ora inizia su Canale 5 ? Amici si conferma una delle poche realtà dello spettacolo capace di formare gli artisti di domani. L’obiettivo della scuola più famosa d’Italia non cambia: far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione. 🔗spettacoloitaliano.it

Amici 2025, anticipazioni quarta puntata del Serale: torna Sangiovanni - Il Serale di Amici 2025 arriva alla quarta puntata, registrata oggi pomeriggio e trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 12 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 2025, anticipazioni quarta puntata del Serale: gli ospiti di sabato 12 aprile Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio il cantante Sangiovanni, ex allievo e tornato dopo il ritiro dalle scene durato circa un anno, e il rapper Franco 126. 🔗davidemaggio.it

