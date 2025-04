Amianto ex operaio muore di tumore dopo anni di lavoro Alla famiglia 15 milioni | Non conosceva i rischi poi quel sangue

Amianto o hanno contratto patologie correlate all'asbesto dopo la sentenza emanata. Leggo.it - Amianto, ex operaio muore di tumore dopo anni di lavoro. Alla famiglia 1,5 milioni: «Non conosceva i rischi, poi quel sangue...» Leggi su Leggo.it È più viva che mai la speranza per tutte le vittime che sono state esposte all?o hanno contratto patologie correlate all'asbestola sentenza emanata.

