Amianto 7mila morti in Italia in un anno Allarme per scuole e ospedali l’Osservatorio nazionale | La strage continua

Amianto, oggi si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime. Perché come è noto il minerale killer può impiegare anni per innescare malattie con esiti infausti. "Una strage continua che fa registrare più di 200mila decessi per malattie Amianto correlate nel mondo, dati rilevati con preoccupazione dall'Onu che riteniamo siano sottostimati perché non considerano gli Stati "canaglia" che omettono di segnalare e registrare i casi di malattia e morte per Amianto, e dei decessi per esposizione ambientali" spiega rileva Ezio Bonanni, presidente Osservatorio nazionale Amianto (Ona).Di questi 200mila decessi 7mila riguardano l'Italia nell'ultimo anno e "il bando globale dell'Amianto che semina morte è ancora una utopia.

