Amedeo Gloria Samuela e Malcom Pagani chi sono marito e figli di Barbara Alberti

Barbara Alberti ha ancora la fortuna di avere un grande compagno di vita, il marito Amedeo Pagani, con il quale ha vissuto anche un periodo di separazione in seguito a un tradimento della stessa scrittrice, in una intervista concessa al Corriere della sera Barbara Alberti ha speso parole speciali nei confronti del compagno di vita: “E’ una enorme fortuna. Una vita insieme, anche se per una decina di anni, in passato, ci siamo lasciati” ha rivelato.In una recente intervista al Corriere della Sera, la scrittrice ha detto che lei e il marito sono separati da 35 anni, ma non si ricorda se sono divorziati: “Proprio qualche giorno fa mi hanno chiesto lo stato civile e allora ho fatto questa domanda a lui. Mi ha risposto con un gigantesco “boh”. Ora che ci penso: se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale. Metropolitanmagazine.it - Amedeo, Gloria Samuela e Malcom Pagani, chi sono marito e figli di Barbara Alberti Leggi su Metropolitanmagazine.it ha ancora la fortuna di avere un grande compagno di vita, il, con il quale ha vissuto anche un periodo di separazione in seguito a un tradimento della stessa scrittrice, in una intervista concessa al Corriere della seraha speso parole speciali nei confronti del compagno di vita: “E’ una enorme fortuna. Una vita insieme, anche se per una decina di anni, in passato, ci siamo lasciati” ha rivelato.In una recente intervista al Corriere della Sera, la scrittrice ha detto che lei e ilseparati da 35 anni, ma non si ricorda sedivorziati: “Proprio qualche giorno fa mi hanno chiesto lo stato civile e allora ho fatto questa domanda a lui. Mi ha risposto con un gigantesco “boh”. Ora che ci penso: se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale.

Tutto quello che non sai su Malcom Pagani, l'ormai ex fidanzato di Mia Ceran; Barbara Alberti, dal matrimonio ai tradimenti, passando per la lite con Sgarbi: chi è la scrittrice ospite a L; Amedeo Pagani, Malcom e Gloria, marito e figli Barbara Alberti/ Lasciati per 10 anni. Siamo genitori; Gloria e Malcom, figli di Barbara Alberti, cosa sappiamo su di loro?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online