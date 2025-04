Amburgo scrittrice di best seller uccisa sulla sua casa galleggiante

bestseller Alexandra Fröhlich sarebbe stata colpita con un’arma da fuoco. Il corpo è stato scoperto dal figlio Tgcom24.mediaset.it - Amburgo, scrittrice di best seller uccisa sulla sua casa galleggiante Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'autrice diAlexandra Fröhlich sarebbe stata colpita con un’arma da fuoco. Il corpo è stato scoperto dal figlio

Approfondimenti da altre fonti

La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante: si indaga per omicidio - È giallo ad Amburgo, in Germania, per la morte Alexandra Froehlich, scrittrice tedesca di bestseller, trovata priva di vita martedì scorso sulla barca in cui viveva sul fiume Elba, nella città tedesca. La polizia locale ha aperto un'indagine e il caso è ora passato alla squadra omicidi. Si... 🔗today.it

Addio a Ornella Forni Mariani, morta a 78 anni la scrittrice: "Conte criminale, Speranza sapeva i danni del vaccino Covid" - VIDEO - Ornella è stata anche opinionista e controfondista anche di prima pagina, curatore di Terza Pagina per testate nazionali; autore di saggi e ricerche sulla Questione Meridionale È morta a 69 anni la scrittrice Ornella Forni Mariani. La 78enne è morta dopo una "brutta malattia", anche se non è 🔗ilgiornaleditalia.it

Sciara celebra la Giornata internazionale della Donna con la scrittrice Stefania Auci - In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Comune di Sciara ha avuto l’onore di ospitare la nota scrittrice Stefania Auci, autrice del bestseller “I Leoni di Sicilia”. L’incontro, dal titolo “Dalle nostre nonne a noi… la storia delle donne in Sicilia”, è stato un’occasione... 🔗palermotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante: si indaga per omicidio; Celebre scrittrice tedesca trovata uccisa su una casa galleggiante ad Amburgo; Celebre scrittrice tedesca trovata uccisa su una casa galleggiante ad Amburgo; La scrittrice di best seller trovata morta su una casa galleggiante | si indaga per omicidio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Amburgo, scrittrice di best seller uccisa sulla sua casa galleggiante - La scrittrice di bestseller Alexandra Fröhlich è stata trovata morta martedì mattina sulla sua casa galleggiante nel quartiere di Moorfleet, ad Amburgo. Aveva 58 anni e secondo quanto riferito da font ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Nota scrittrice uccisa in barca - È giallo ad Amburgo, in Germania, dove la polizia ha aperto un'indagine per omicidio dopo che una scrittrice tedesca di bestseller è stata trovata morta sulla barca in cui viveva sul fiume Elba nella ... 🔗msn.com

Celebre scrittrice tedesca trovata uccisa su una casa galleggiante ad Amburgo - La polizia apre un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Alexandra Fröhlich sulla sua barca sull'Elba ... 🔗msn.com