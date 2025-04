Ambu punta sulla bioplastica Endoscopia più sostenibile

Ambu SCOMMETTE sulla sostenibilità. A partire dal 2025, infatti, tutti gli endoscopi monouso prodotti dall'azienda – leader nella fornitura di soluzioni medtech innovative per i professionisti della sanità – sono ancora più green grazie all'uso delle bioplastiche per la realizzazione dei manipoli, all'assenza di Pvc e ftalati e all'adozione di imballaggi secondari completamente riciclabili. Una scelta concreta che risponde alla sfida del cambiamento climatico, grazie a un minor consumo di risorse ambientali, a cui Ambu può dare un contributo importante, visto che solo nel 2024 ha venduto 1,5 milioni di endoscopi.Partendo dal fatto che le plastiche convenzionali sono spesso ottenute da risorse fossili e non rinnovabili, il team di ricerca e sviluppo di Ambu ha esplorato nuovi modi per limitare la dipendenza da materiali a base fossile, con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio dei propri dispositivi.

