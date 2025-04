Amazon in Italia nel 2024 investiti 15 mln per migliorare ambiente lavorativo

Amazon ha annunciato di aver investito in Italia oltre 15 milioni di euro nel 2024 in progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza, al finanziamento di corsi di formazione, all’acquisto di nuove dotazioni e alla sorveglianza sanitaria disponibile 24 ore . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul posto di lavoro,ha annunciato di aver investito inoltre 15 milioni di euro nelin progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza, al finanziamento di corsi di formazione, all’acquisto di nuove dotazioni e alla sorveglianza sanitaria disponibile 24 ore .

