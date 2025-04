Almanacco | Lunedì 28 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 28 aprile è il 118° giorno del calendario gregoriano. Mancano 247 giorni alla fine dell'anno.santo del giorno: San Panfiloproverbio di aprileSan Panfilo è ortolano: se non piove oggi piove domani accadde oggi1932 - Viene annunciata la scoperta di un vaccino contro la febbre.

Oggi nel 1963 - Si svolgono in Italia le elezioni politiche, che confermano la Democrazia Cristiana come primo partito

