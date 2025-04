All' Unifg l' evento del Rotary ' Musica ed emozioni'

evento organizzato dai ragazzi dei club Interact Foggia e Interact Foggia de Sanctis dal titolo ‘Musica ed emozioni’. L’evento, nato da un’idea dei. Foggiatoday.it - All'Unifg l'evento del Rotary 'Musica ed emozioni' Leggi su Foggiatoday.it Si svolgerà mercoledì 30 aprile presso l’Aula 1 del dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Foggia dalle 17 alle 19 l’organizzato dai ragazzi dei club Interact Foggia e Interact Foggia de Sanctis dal titolo ‘ed’. L’, nato da un’idea dei.

