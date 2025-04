Allo Spallanzani mostra fotografica permanente per ricordare la lotta al Covid

Spallanzani di Roma una mostra fotografica permanente per ricordare la lotta all'emergenza Covid-19. Baluardo italiano contro la pandemia, punto di riferimento nazionale e internazionale in quei mesi che hanno riscritto la storia mondiale, lo Spallanzani dà vita a una mostra fotografica permanente.

(Adnkronos) – 'Solo insieme possiamo farcela. +39 outbreak, il primo focolaio Occidentale'. All'Inmi Spallanzani di Roma una mostra fotografica permanente per ricordare la lotta all'emergenza Covid-19. Baluardo italiano contro la pandemia, punto di riferimento nazionale e internazionale in quei mesi che hanno riscritto la storia mondiale, lo Spallanzani dà vita a una mostra fotografica permanente

Le immagini di Massimo Berruti, nell'esposizione ispirata alle parole di Papa Francesco: "Solo insieme possiamo farcela. +39 Outbreak". Inaugurazione il 5 maggio a Roma, nell'atrio del Nuovo Ospedale

