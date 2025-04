Allenatori in Serie A sta per succedere l’impensabile | un mese dopo è cambiato tutto

Allenatori di Serie A prende una piega inattesa. Doveva essere rivoluzione, invece. Allenatori in Serie A, sta per succedere l'impensabile: un mese dopo è cambiato tutto (foto: AnsaLaPresse) – Serieanews.comCerte stagioni sembrano fatte apposta per mettere alla prova non solo i calciatori, ma anche chi su quella panchina ci si consuma, settimana dopo settimana, tra critiche, pressioni e sogni più o meno realizzabili. Quella appena trascorsa in Serie A è stata una di queste: un viaggio lungo, accidentato, pieno di sorprese, inciampi e persino piccoli drammi.Da settembre a oggi, il copione sembra scritto da uno sceneggiatore un po' sadico: favoriti che si sgretolano come castelli di sabbia, rimonte insperate, squadre invincibili che a un certo punto smettono di vincere.

